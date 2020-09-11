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Spor Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:40:01 -
Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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