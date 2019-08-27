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Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

27 Ağustos 2019 Salı 13:04
Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, denge ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:04
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