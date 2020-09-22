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Spor Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:29:35 -
Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 25 Eylül Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 oyunuyla sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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