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Spor Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
Spor

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:23:17 -
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas oyunuyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


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