Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.