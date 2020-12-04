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Spor Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:35:18 -
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.

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