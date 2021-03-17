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Spor Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik
Spor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanmayı başaramadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:55:00 -
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Meslek hayatımdaki en talihsiz dönemlerden biri herhalde. Maça iyi başladık, oyunu istediğimiz tarafa götürme iradesiyle başladık ama ilk faulden, faul de yoktu, gelen top gol oldu." dedi.

Takım savunmaları yerindeyken yedikleri golle 2-0 geriye düştüklerine dikkati çeken Kocaman, "Bir gol de ofsayttan oldu. Kalemize gelen 4 veya 5 topun üçünün gol olması çok ilginç, talihsizlik herhalde." diye konuştu.

Takımının son dönemde meslek hayatındaki en güçlü dönüşü yaptığını anlatan Kocaman, "Sıkıntılı döneme rağmen, Beşiktaş gibi iyi oynayan rakibe rağmen oyunun kontrolünü ele aldık. İlk yarıda farkı bire indirme şansı da yakaladık. İkinci yarıda ritmi artırarak kontrolü aldık ve beraberliği sağladık. Skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik. Uzatmada yediğimiz gol biraz amatörlüktü. Çok hazzettiğim bir şey değil ama rakip oyunculara küçük teması, faulü yapıp her şeyi bitirecektik. Bunu söylemekten utanıyorum ama rakibimize baktığımızda cüretkar oyunu var. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Oyunu kesmek için kasti fauller yapıyorlar. Küçük temaslarla Beşiktaş'ın hızlı ataklarını bitirmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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