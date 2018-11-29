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Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29 Kasım 2018 Perşembe 14:08
Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 14. haftada 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınmayla başlayan antrenmanın, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi.

İdmanın geniş alan oyununun ardından çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığı süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem'in, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışma yaptığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:08
  1. antrenman
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. Spor Toto Süper Lig

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