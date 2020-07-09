Medipol Başakşehir şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakın

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Süper Lig'de geride kalan 3 sezon zirve yarışının içinde yer alan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez şampiyonluğa bu kadar yakın.

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, Trabzonspor'un sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e yükseltti ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girdi.

Geride kalan 3 sezon şampiyonluk mücadelesi veren ve 1 sezon Beşiktaş'a, son 2 sezonda da Galatasaray'a yarışı kaybeden turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de ilk kez 31. haftayı lider kapatmayı başardı.



İstanbul ekibi, 24 ve 25. haftalar sonunda en yakın rakibinin 8 puan önünde zirvede yer aldığı geçen sezon 31. hafta sonunda Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada yer almıştı.

Medipol Başakşehir, 2016-2017 sezonunda söz konusu haftada Beşiktaş'ın 2, 2017-2018'de ise Galatasaray'ın 1 puan gerisinde son 3 haftaya girmişti.





- Kalan 3 maçı





Okan Buruk'un ekibinin önünde İstanbul dışında tek maçı kaldı.

Medipol Başakşehir, 32. haftada ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra düşme hattından uzaklaşmaya çalışan bir başka ekip olan Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Turuncu-lacivertli takım, sezonu dış sahada Kasımpaşa ile yapacağı maçla tamamlayacak.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Trabzonspor da bu sezon fikstürde turuncu-lacivertlileri takip etti. 32'nci haftada Yukatel Denizlispor'a konuk olacak bordo-mavililer, daha sonra İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.





- 12 maçtır yenilmiyor





Son olarak ligde Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini de 12 maça yükseltti.



Ligde son mağlubiyetini 25 Ocak'ta Fenerbahçe deplasmanında alan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.



Bu süreçte oynadığı 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Medipol Başakşehir, 3 müsabakayı da berabere bitirdi. 12 maçta 30 puan toplayan İstanbul ekibi, bu süreçte yalnızca 6 puan kaybetti.





- İç sahada 15 maçtır bileği bükülmedi





Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı son 15 karşılaşmayı kaybetmedi.

Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağustos 2019'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertliler, evindeki son 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.





- Ligin en az gol yiyen takımı





Turuncu-lacivertli ekip, savunmadaki başarısıyla da dikkati çekiyor.

Ligde 31 haftada kalesinde 27 gol gören Medipol Başakşehir, maç başına 0,87'lik gol yeme ortalaması ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerden sonra ligin en az gol yiyen takımı ise 31 maçta 33 golü kalesinde gören Galatasaray oldu.

İstanbul ekibi, atılan gollere bakıldığında da ligin en golcü ikinci takımı unvanına sahip. 70 gol atan Trabzonspor'un zirvede bulunduğu bu alanda Medipol Başakşehir, 59 golle ikinci sırada yer aldı. Turuncu-lacivertliler, maç başına yaklaşık 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.





- UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final çok yakın





Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale bir adım uzakta.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı İstanbul'da 1-0 yenen Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde de avantajı ele geçirmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen rövanş maçının yeri ise henüz belli değil. Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçında turu geçmesi halinde, çeyrek, yarı ve final maçlarına ev sahipliği yapacak Almanya'da UEFA Avrupa Ligi kupası için de mücadele verecek.