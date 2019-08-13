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Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti

- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli takım, yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek- Karşılaşmanın en iyi oyuncusu Olympiakos'un kalecisi Jose Sa seçildi

13 Ağustos 2019 Salı 23:48
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti


ATİNA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 yenilerek elenen Medipol Başakşehir, yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada rakibine 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek için play-off oynama şansını kaçırdı.

Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.


- Okan Buruk'un hamleleri


Medipol Başakşehir'de cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda oyunu çevirmek adına üç oyuncu değişikliğine gitti.

Buruk, 46. dakikada Robinho'nun yerine Arda Turan'ı oyuna sürdü. Okan Buruk'un, ilerleyen dakikalardaki Demba Ba ve Gulbrandsen hamleleri de sonucu değiştirmeye yetmedi.


- Maçın en iyi oyuncusu Olympiakos kalecisi


Olympiakos ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelenin en iyi oyuncusu (MVP), Yunan ekibinin kalecisi Jose Sa oldu.

Portekizli kaleci, çok net pozisyonlarda yaptığı zor kurtarışlarla, turuncu-lacivertli oyunculara gol şansı vermedi.

Olympiakos, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon oynadığı 4. maçta da gol yemedi.


- Avrupa'da 20. maçta 10. yenilgi

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 20. maçında 10. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta, 3 galibiyet ve 7 de beraberlik elde etti.

Söz konusu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 28 gole engel olamadı.


- Kaptan Edin Visca

Medipol Başakşehir'de, Olympiakos karşılaşmasında Edin Visca turuncu-lacivertli takımın kaptanı olarak sahaya çıktı.

Kaptan Mahmut Tekdemir'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Visca kaptan olarak sahada yer aldı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 23:48
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  3. Olympiakos
  4. Şampiyonlar Ligi

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