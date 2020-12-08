  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir, PSG maçına hazır
Spor

Medipol Başakşehir, PSG maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:04:23 -
Medipol Başakşehir, PSG maçına hazır

PARİS (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'ndaki antrenman, Fransa'da devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir ile PSG arasında Parc des Princes​​​​​​​ Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı
Gündem

O belediye şaşırttı! Asgari ücreti 4500 TL yaptı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptığını belirtti.

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli
Gündem

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumuna zarar verdiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri ..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay