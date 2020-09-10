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Spor Medipol Başakşehir, Nacer Chadli'yi transfer etti
Spor

Medipol Başakşehir, Nacer Chadli'yi transfer etti

Turuncu-lacivertliler, Fas asıllı Belçikalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:22:32 -
Medipol Başakşehir, Nacer Chadli'yi transfer etti

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı futbolcu Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'da olan ancak geçen sezonu Belçika temsilcisi Anderlecht'te geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcu için düzenlenen imza töreninde, asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulübün üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün hazır bulunduğu kaydedildi.

Kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giyen Chadli'nin Medipol Başakşehir'de 11 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Nacer Chadli'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.


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