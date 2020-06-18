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Spor

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:03:00 -
Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

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