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Spor

Medipol Başakşehir, Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:51:01 -
Medipol Başakşehir, Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu.

İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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