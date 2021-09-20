Medipol Başakşehir ilk galibiyetini, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma 2-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

8. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka'dan aldığı pasla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Visca'nın altı pas önüne yerden gönderdiği topa Okaka gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Altı pas önünde Berisha röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

41. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Edin Visca'nın yerden yaptığı ortada savunmadan seken top, ceza sahası dışındaki Tolga'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ın son anda kurtardığı meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Pozisyonun devamında Novak'ın kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına giren Visca, arka direğe doğru hareketlenen Gulbrandsen'e yerden pasını gönderdi. Norveçli oyuncunun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Notlar

Ligin ilk 4 haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Göztepe maçlarını kaybeden turuncu-lacivertli ekip, yenilgi serisine Fenerbahçe galibiyetiyle son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak bu karşılaşmaya namağlup çıkan sarı-lacivertliler ise ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında yaşadı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 3 puana yükselirken, Fenerbahçe 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe bu sezon ligde bir maçta ilk kez iki gol yerken, Medipol Başakşehir de bu sezon ilk kez bir maçta iki gol attı.

Okaka ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Medipol Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Okaka, karşılaşmanın 16. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve Türkiye'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Aykut Kocaman'dan hamleler

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk oyuncu değişikliklerini 67. dakikada yaptı.

Üç değişiklik hakkını birden kullanan Kocaman, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i kenara alırken, Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Nacer Chadli'yi oyuna sürdü.

Kocaman, 82'de Şener Özbayraklı'nın yerine Carlos Ponck'u, 88'de de Okaka'nın yerine Gulbrandsen'i oyuna aldı. Gulbrandsen, oyuna girdikten iki dakika sonra ise golünü attı.

Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 10. galibiyetini elde etti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı 27. maçta 10. galibiyetini elde etti.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertlilerin ise 14 galibiyeti bulunuyor.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir 30 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün aldığı galibiyetle Fenerbahçe'ye karşı sahasındaki iki maçlık yenilgi serisine de son verdi. Medipol Başakşehir, son iki sezonda rakibiyle sahasında oynadığı maçları 2-1'lik sonuçlarla kaybetmişti.

"Şu an hak ettiğimiz yerde değiliz"

Medipol Başakşehir'de kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, takıma ve teknik direktör Aykut Kocaman'a güvendiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gümüşdağ, "Fenerbahçe gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı bu mücadeleyi vermeleri önemliydi. Takımımıza ve Aykut hocaya sonuna kadar güveniyoruz. Şu an hak ettiğimiz yerde değiliz. Başakşehir'in ligde 8. sezonu. Müzesinde şampiyonluk kupası olan bir takım. Hala ligin zirvesini zorlayacak bir takım. Ben buna inanıyorum. İnandığımız için de 4 haftadır sabırla, oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için, hep arkalarında durduk. 4 maçta 0 puandan sonra, bu maçın ayrı bir önemi vardı. Kazandığmız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileyen Gümüşdağ, uzun soluklu planlar yaptıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir olarak 3-4 hafta ile karar alacak değiliz. En büyük özelliğimiz istikrarımız ve kurumsal yapımız. Her işe uzun solukla bakıyoruz. Aykut hoca çok tecrübeli. Planlamalarımız hep uzun vadeli. Oyuncularda da bizde de stres vardı. 4 haftada 0 puan olunca gayet doğal. Bundan sonra puanların devam edeceğine inanıyorum. Başakşehir emin adımlarla hak ettiği yere, yani zirveye doğru devam edecektir."

"İyi bir ders olabileceğini düşünüyorum"

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, rakiplerini kutlayarak, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde onların şanssızlığı dönecekti, bize rastladı. Tebrik ediyorum. Beklemediğimiz sonuç ama biz de bir yerde kötü bir maç çıkararak yenilecektik, o da bugüne rastladı. Böyle bir yol kazasının erken gelmesinin bize iyi bir ders olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yarın yepyeni bir gün başlıyor"

UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir maç oynadıklarını kaydeden Ali Koç, "Orada hem fiziki hem de duygusal açıdan bayağı bir yıpranma oldu." dedi.

Önlerinde zorlu müsabakalar bulunduğuna dikkati çeken sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Özellikle Türk takımları arka arkaya maçlarda sıkın yaşayabiliyorlar. İyi oynamadık. Rakamlara baktığınız zaman, aslında rakamlarla maçın sonucu bağdaşmıyor. Topa sahip olma, pas oranları, orta gol pozisyonları, kaleyi tutan şutlara rağmen... Demek ki etkin futbol oynamamışız ve bütün rakamlar lehimize olmasına karşın buradan 2-0 mağlubiyetle dönüyoruz. Panik olacak bir durum yok. Ben takıma çok inanıyorum. Doğru yolda olduğumuza ve hocamıza çok inanıyorum. Biraz evvel aşağıda soyunma odasındaydım arkadaşlarla. Bu gece yatacaklar, kafalarında maçı yaşayacaklar, yarın yepyeni bir gün başlıyor. Perşembe günkü GZT Giresunspor maçına odaklanacağız." diye konuştu.

"Bu kadar çok oyun durmaz"

Ligde oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketleri eleştiren başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşan, mücadele eden, formanın hakkını sonuna kadar, terinin son damlasına kadar verecek, çubukluyu taşımanın bilincinde olacak futbolculardan bir takım kuracağız demiştik. Şu ana kadar gördüğüm, arzuladığım noktaya hızla geldik. İnşallah bunu güçlendirerek sürdürebiliriz. Bugün de bir nebze yaşandı, Antalyaspor maçında çok çok yaşandı, Sivasspor maçında fazlasıyla yaşandı. Buna federasyonumuzun, MHK'nin ve Kulüpler Birliği Vakfının bütün kulüpler adına bir ses çıkarması lazım. Bu kadar çok oyun durmaz. Oyunu yavaşlatmaya, zaman geçirmeye yönelik hareketlerin bu kadar rahat yapıldığı tek lig herhalde biziz. İstatistikleri tam bilmiyorum. En yaşlı lig bizde. Bununla beraber en az top oynanan, topun oyunda kalma süresinin en az olduğu liglerden biri de biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerekiyor. Sadece bu maçla alakalı bir serzeniş değil. Top toplayıcı genç çocuklara bile rakibin topunu oyuna yavaş sokmayı öğreten bir kültür var. Dolayısıyla çocuklara bile bu yaşta hile yapmayı öğreten bir kültürdeyiz. Rica ediyorum biz kulüpler olarak sesimizi çıkarmalıyız. Federasyonun bu konuya eğilmesi lazım ve bunla beraber MHK'nin hakemlere oyun akışını sağlayacak eğitim vermesi gerekiyor. Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik. Oyun ne kadar akıcıydı. Evet bizim VAR'dan penaltımız iptal edilmeliydi, tekrarlanmalı diye düşünebilirsiniz ama VAR'dan gelen bir karar. Hakem üçlüsünün ne kadar iyi bir maç yönettiğini gördük. Bizim de bunlardan eksik kalmamamız gerekiyor. Sivasspor maçında oyun 45 dakika oynanmış. Saatlerce arkadaşlar izlediler maçı, 12 dakika durmuş, 7 dakika uzatma verdiler. Maçı durdurmamak için hakemlerin müdahale etmemesi, kartsa kart vermesi lazım. Duruyorsa da bu süreyi uzatmalara eklemeleri lazım. Bu bütün hızlı oynayan büyük takımların dezavantajına olan bir durum. Futbolun marka değerine zarar veren bir olgu."

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçında görev yapan hakem Ali Şansalan'ın bu maçta VAR hakemi olması ile ilgili de konuşan Koç, "Federasyon yöneticisiyle de konuştuk. O da anlam veremediğini ifade etti. Federasyonla neyi konuşsak, 'Haklısınız.' diyorlar ama bir şey değişmiyor. Çok basit bir mantıkla işe yaklaşıyoruz. Bugün hakemlik bir şey olmadı, onun için çok daha rahatız. Dün 19-21 saatleri arasında bir maç, 10 kilometre üzerinde koşulmuş. Hakem gece mi geldi gündüz mü geldi bilmiyorum ama bu doğal olarak her insanı yoracağı gibi hakemlerde de bir yorgunluk oluşturur. Yorgunluk karar reflekslerini, odaklanmayı etkileyebilir. 'Ne gerek vardı?' diye sorduk. Üzerine basarak söylüyorum, saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı. Federasyon bunu sezona yetiştiremese bile planlamasını yapıp önümüzdeki sezona kesinlikle yetiştirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de kriz ortamı oluşturup kongre ümit edenlerin olduğunu ileri süren Koç, sosyal medyada oyunculara baskı yapılması ile ilgili bir soruya, "Daha hiçbir şey kötü değilken başladı. Bu bilinçli yapılan bir olay. Buraya girdiğiniz zaman, çoğunlukla trol hesaplar olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamen tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik ve gerçekten Fenerbahçe'nin 5-6 ay sonrasında kötü gitmesini ve kriz ortamı oluşturup, kongre ümit eden bir kadro var. Dolayısıyla bu her olumsuz sonuçta ortaya çıkacaktır. Sivasspor maçından sonra gördük, pusuya yatan bir ekip var. Bunlar birden fazla ekip. Zaten bir tanesi seçim öncesi açıkladı neler yapmak istediğini ama Fenerbahçeliyim deyip de Fenerbahçe'nin kötülüğü üzerine kendi hayatlarını şekillendirenler, gerçekten Fenerbahçeli olamazlar." şeklinde cevap verdi.

"Doğru reaksiyonlar ve kararlar veremedik"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynadıkları maçın olumsuz etkilerini bu mücadelede yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pereira, "Eintracht Frankfurt ile oynadığımız maçın bu karşılaşmaya yansımaları oldu. Aslında Almanya'da oynadığımız maçın faturasını ödedik. Çok yüksek konsantrasyon gerektiren ve bizi çok yoran bir maçtı. Maçın ardından seyahat etmeleri ve az uyumalarından dolayı oyuncularım yorgundu. Vücut olarak sahadaydık ama kafa olarak sahada değildik. Doğru reaksiyonlar ve kararlar veremedik. Normal şartlarda bu maç oynansaydı, kazanma ihtimalimiz çok yüksekti. Avrupa maçlarından sonra takımların performansına baktığınızda düşüşler olduğunu görüyoruz. Bugün gördük ki Galatasaray kaybetti, Beşiktaş dün sıkıntılar yaşadı, sonradan maçı çevirdi ve şansla kazandı." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, kadroda rotasyon yapmasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Eğer bugün rotasyon yapmasaydım muhakkak sakatlık yaşayan oyuncularımız olacaktı ve üstüne maçı kaybedecektik. Aynı kadro ile bu maça çıkmamız mümkün değildi. Oyuncularımın daha fazla sakatlanmasını istemiyorum. Perşembe ve pazar maçımız var, rotasyon yapmak zorundaydık. Çünkü oyuncular makine değil. Bugün maçın 10. dakikasında, bir önceki maçta oynamış oyunculardan bazıları sıkıntılar yaşadığını belirtti. Bir başka açıdan bakarsak, Galatasaray bugün rotasyon yapmadı, sadece 1 oyuncuyu cezalı olduğu için oynatamadılar. Sonucu biliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Pereira, "Avrupa'dan dönüşünde yorgunluk nedeniyle rotasyon yapmak zorunda olduğunuzu ve bunun puan kaybında önemli rol oynadığını söylediniz. Olympiakos maçından sonra oynayacağınız Kasımpaşa karşılaşmasında da puan kaybı beklemeli miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Geleceği göremem, kristal bir kürem yok. O maçtan ne olacağını bilemem. Olympiakos maçı da çok çekişmeli geçecektir. Orada da elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa maçında daha fazla çözüm üretmeye çalışacağız. Sakatlıktan dönen oyuncularım henüz istediğim seviyede değil. Size o maçlarla ilgili söz veremem ama takımım elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacak. Bizim önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Mental yorgunluğu önlemek için daha fazla dinlenmemiz gerekiyor. Bu maçın hazırlığına yalnızca 1 gün kalmıştı. Baskı yapmak istediğimiz anlarda geciktik, istediğimiz boşlukları bulamadık. İlk top kontrolünü oyuncularım iyi yapamadı. Bunlar hep yorgunluğun sonuçları. Bir sonraki maça kadar daha iyi dinleneceğiz. O maçın farklı koşullarda olacağını düşünüyorum."

Avrupa kupası maçlarından sonra sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki takımların da zorlandığının altını çizen Vitor Pereira, "PSV kendi evinde Feyenoord’a 4-0 kaybetti. Atalanta'nın da maçını izledim, daha öne görmediğim düşük ritimde oynadılar. Biz bu yoğun tempoya alışacağız. Son iki sene bu takım Avrupa'da yarışmamıştı, bu da bir süreç gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldiğinden bu yana toplam 14 maç oynadıklarını ve ilk yenilgilerini aldıklarını hatırlatan Portekizli teknik, adam şöyle konuştu:

"Bugün 14. maçımızı oynadık. Bu ilk kaybettiğimiz maç oldu ama taraftarlarımız şunu bilsin, bu takımın kalitesi, karakteri var. Birlik olmuş durumdayız. Bu sene kesinlikle şampiyonluk için savaşacağız, bundan emin olabilirler. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Trabzonspor Avrupa'da olmadığı için lig yarışında biraz avantajlı. Zirveyle aramızda sadece 3 puan var. Devam etmemiz gerekiyor. Fizik ve mental olarak çok odaklanış durumdayız. Bu takım şampiyonluk için tüm mücadelesini verecektir. Avrupa'da da gidebileceğimiz en uç noktaya gideceğiz. Bizi bir gün en tepede görüp, kaybedince kötü diye düşünmemeliler. Biz yolumuzu biliyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Yoğun tempoya alışacağız. Sakatlarımız iyileşecek. Taraftarlarımız bu takıma güvensinler ki sene sonunda hep birlikte onlarla kutlama yapabilelim."

"Ligin en dominant takımlarından birinden 3 puan almak sevindirici oldu"

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Fenerbahçe sezona çok iyi başladı. Bulunduğumuz durum nedeniyle mutlaka puan almamız gereken bir maçtı. Çok kritik bir süreçti. Ligin en dominant takımlarından birinden 3 puan almak sevindirici oldu." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 4 maçında ortaya koydukları futbolla 8 hatta 12 puan alabileceklerini diye getiren deneyimli teknik adam, "Ligdeki ilk 4 maçtan 0 puanla ayrılmak gerilimimizi de arttırdı. Az da olsa Fenerbahçe'nin Almanya'da yüksek tempoyla oynadığı maçın bize avantaj sağlayacağını düşünüyorduk. İlk 30-35 dakikada golü bulmayı başardık, oyuna da ortak olduk. Bu dakikadan itibaren rakibimizin baskısı arttı. İkinci yarı biraz daha kaleye çekilmek zorunda kaldık. Ana planımız bu değildi. İhtiyaç ve koruma duygusu topun arkasında olmamıza sebep oldu. Rakibin oyun etkinliği pozisyon etkinliğine dönmedi. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyuna tutunmaya başladık. Sonra ikinci golü bulduk." şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'nin kadroda rotasyon yapmasını bekliyor muydunuz?" sorusunu, "Çok doğal olması gerek. Olmazsa yük daha fazla artıyor. Bu durumu yaşadığım için şunu söyleyebilirim; olması gereken bu." şeklinde yanıtladı.

Kocaman, Şener Özbayraklı'nın sakatlığı nedeniyle, takımının ikinci golünü atan Fredrik Gulbrandsen'i düşündüğünden geç oyuna aldığını belirtti.

Deneyimli teknik adam, ilk 4 maçı kaybettikten sonra oyuncuların psikolojilerini toparlamak için daha bireysel ve moral yükseltici antrenmanlar yaptıklarını da sözlerine ekledi.