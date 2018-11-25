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Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanında

- Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, yarın Göztepe'ye konuk olacak

25 Kasım 2018 Pazar 08:41
Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligdeki ilk 12 maçında 27 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor.

İlk 12 hafta sonunda 6 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Göztepe ise 18 puana sahip.


- Kadroda 3 eksik


Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta da forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mahmut Tekdemir de Göztepe müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 08:41
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