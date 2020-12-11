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Spor Medipol Başakşehir, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
Spor

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:14:30 -
Medipol Başakşehir, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile 13 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

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