Süper Lig'in 25. haftasında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Ersun Yanal'la birlikte forma giren Sarı Lacivertliler çıkışını sürdürmek isterken Başakşehir ise şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Medipol Başakşehir Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak.. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fener'de tek eksik Ayew

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Fenerbahçe deplasmanda kayıp

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.

Avcı ile Yanal 538 gün sonra karşı karşıya

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu akşam oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelmiş olacak.

Avcı sadece Fenerbahçe’ye kaybetti

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı (7 galibiyet, 2 beraberlik), tek yenilgisini geçen sezon 2-0'lık skorla Fenerbahçe maçında aldı.

Sakat ve cezalılar

Süper Lig’de Başakşehir deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Erten Ersu forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan ve Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen Nabil Dirar’ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertlilerde Andre Ayew ise cezası dolayısıyla bu karşılaşmada yer alamayacak.

Süper Lig 25. hafta maç programı

8 Mart Cuma

20.30 Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)