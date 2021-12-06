Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor- Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında El Kaabi topu uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısıyla hakem Erkan Özdamar, pozisyonu yeniden inceledi. Özdamar, El Kaabi'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

20. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda kaleci Munir, topu kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Aleksic'in kullandığı korner atışında Mahmut Tekdemir kafayı vurdu. Falette'ye çarpan top yine den kornere gitti. Pozisyonu VAR'dan kontrol eden hakem Erkan Özdamar, topun Falette'nin eline çarptığına karar vererek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu filelere yolladı. 0-2

34. dakikada Da Silva'nın sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası önünden çektiği sert şut üstten auta gitti.

35. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+3 Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Lobjanidze'nin kafa vuruşunu kaleci Muhammed Şengezer, topu direk dibinde kontrol etti.

84. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın kaleye çektiği sert şut savunmaya çarparak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

85. dakikada sağ kanattan kullanılan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa kafayı vuran Epureanu'nun vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

90+3 dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Munir, topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer: Güzel bir maç yaptık ve çok değerli bir deplasman galibiyeti oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını söyledi.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, çok mücadeleli bir maç oynandığını belirtti.

Maça kendilerini hazırladıklarının altını çizen Sözer, şöyle devam etti:

"Öncelikle Hatay'a saygı duyuyorum 90 dakika mücadele verdi. Çok mücadeleli bir maç oldu. Biz kendi takımımızı hazırlamıştık. Geçiş oyunumuzu sahada vermek istedik. Takım halinde çok güzel, disiplinli çalıştık. Savunmaya geçtik. Mecbur kalınca ortaları da kısıtladık. İlk devre pozisyonlarımızı duran topla değerlendirdik. İki penaltı atıp bir de oyundan bir gol attık. Skoru aldıktan sonra ikinci yarıda daha rahat oynayabildik. İstediğimiz oyunu oynadık. Güzel bir maç yaptık ve çok değerli bir deplasman galibiyeti oldu."

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Bizim adımıza şanssız bir maç oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Bizim adımıza şanssız bir maç oldu." dedi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle hücum zenginliği ve formda olan bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini söyledi.

Başakşehir'e karşı oynayacakları maç için önlemlerini aldıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim adımıza şanssız bir maç oldu. Açıkçası iki penaltıya kadar da rakibin bir üstünlüğü ve pozisyonu yoktu. Maçın genelinde zaten o goller dışında herhangi böyle çok net pozisyon da vermedik. Maç ortadaydı ama iki tane aynı şekilde penaltı sonrası 2-0 geriye düştükten sonra tabii ki bizim için bir dezavantaj oluştu. Maçın değerlendirmesinde hiçbir oyuncumuzu suçlayamayacağım. Herkes iyi niyetliydi, gayretliydi. Şanssız bir şekilde tabi 2-0 geriye düştükten sonra peşinden tam devre arasında 3-0 olması açıkçası maçın ilk yarısı zaten gidişatını belli etti. Dediğim gibi bu oyuncular bugüne kadar 26 puanı topladılar."

Erdoğan, önlerinde Altay maçı olduğunu ve oradan güzel bir sonuçla yine galibiyet serilerine başlamak istediklerini kaydetti.