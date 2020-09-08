  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Medipol Başakşehir, Chadli'yi kadrosuna katıyor
Spor

Medipol Başakşehir, Chadli'yi kadrosuna katıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:16:15 -
Medipol Başakşehir, Chadli'yi kadrosuna katıyor

İSTANBUL (AA) - Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır
Siyaset

Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Erd..
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı