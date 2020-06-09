Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı. İdman gruplar halinde oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.