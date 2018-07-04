Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'den 'tepki gösterenlere dava açacağım' pişkinliği!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle"halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Laçin birtakım troll hesapları kendisini hedef gösterdiğini ve şikâyetçi olacağını ifade edeceğini söyledi.

"HALKI GALEYANA GETİRDİLER, BENDE ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Kaçırılan, cinsel saldırıya uğrayan ve öldürülen çocuk vakaları ardından "İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni" diye tweet atarak Müslümanlara ve İslam'ın değerlerine hakaret eden Berna Laçin hakkında "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Konu üzerine sosyal medyada hedef gösterildiğini iddia ederek hakaretlerini savunan Laçin, "Asıl bana karşı yürütülen örgütlü saldırı, halkı galeyana getirmektir. Ben şikayetçi olacağım." pişkinliğinde bulundu.

Skandal sözlerden sonra Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

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