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Medine'ye hakaret eden Berna Laçin çarpıttı: İdam karşıtı olmak suç mu?

Suçluluk psikolojisiyle kendini eleştirenlere dava açacağını söyleyen Berna Laçin, Medine'ye hakareti nedeniyle gelen tepkileri çarpıtarak idama karşı olduğu için tepki aldığını iddia etti. Halkın dini değerlerine hakaret ederek binlerce kişinin tepkisini alan Berna Laçin, Alişan'ı ise hedef aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:27
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin çarpıttı: İdam karşıtı olmak suç mu?

Sosyal medya hesabından Müslümanlara ve İslami değerlere hakaret eden paylaşımın ardından "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Berna Laçin, Müslümanları hedef alan haberlerle bilinen Birgün'e konuştu.

Kendisine henüz bir haber gelmediğini söyleyen Berna Laçin, yaptığı hakaretlerin değil de Alişan'ın halkı galeyana getirdiğini iddia ederek Alişan'dan önce gösterilen binlerce tepkiyi ise görmezden geldi.

Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'den 'tepki gösterenlere dava açacağım' pişkinliği!

Berna Laçin, Twitter hesabından tecavüzcü ve çocuk istismarcıları için idama karşı çıktığı "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" ifadeleriyle İslam'ın kutsal şehri Medine'ye saldırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu paylaşım hakkında soruşturma başlattı.

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'YAVUZ HIRSIZ' MİSALİ TEPKİLERİ BASTIRMA ÇABASINA GİRDİ

Kendisinin idama destek olması için tehditler aldığını iddia eden Laçin, "İşte onu yapmayınca da şikayette bulunmuşlar. Onlar da çok şikayet gelince görevlerini yapıyordur nedir bu diye soruşturmak üzerinden normal bir şey yani. Ama elbette ki bir şey çıkmayacak yani. Çünkü konunun ne dinle alakası var ne İslamiyet ile alakası var. Uzaktan yakından yok" ifadeleriyle kıvırmaya çalıştı.

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ALİŞAN'I HEDEF ALDI, HAKARETLERİ SAVUNDU

Alişan'dan önce binlerce tepki geldiği halde Alişan'ın tepkisini tetikçilik olarak saptırarak hedef gösteren Berna Laçin "Alişan’ın olayı algılaması peygamberin yattığı toprağa hakaret tadında oldu ve ben bunu anlayamadım. Sonrasında bunun hesabını soracağım. Halkı galeyana getirmek budur. Benim sabah yazdığım şeye akşama kadar bir kişiden tepki gelmemiş. Sonra birden birileri 'vay bak bu hakaret ediyor' falan diye büyütüyor. Bizim insanımızın da biliyorsunuz okumadan karar verme huyu vardır. "Aa demek ki hakaret etmiş" diyorlar ama nerede hakaret olduğunu bile bilmiyorlar. Linç linç diye hashtaglar açıp bir kampanya başlatılıyor. Alişan da tetikçilik yapıyor neden yapıyor onu da bilmiyorum. Çünkü orada Arapları kutsal sayma diye bir mantık var sanırım. Ama ben Arapları kutsal saymıyorum. Her insanın kendinden mesul olduğunu düşünüyorum. Bir şehrin kutsalı ayrı bir şeydir. Orada yaşayan insanların suçları ayrı bir şeydir. Konunun dinle hiç alakası yok yani." sözleriyle Medine'ye ettiği hakareti savundu.

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TEPKİLERİ ÇARPITTI: "İDAMA KARŞI OLMAK DİNE HAKARET OLARAK GÖRÜLÜYORMUŞ"

Tecavüzlere ve çocuk istismarlarına yapılacak olan idamlara karşı olduğunu söyleyen ve Medine'ye hakaretinden dolayı gelen tepkileri idama karşı olduğu için geldiğini iddia ederek saptıran Berna Laçin, "Ben idama karşıyım. İdama karşı olmak da dine hakaret olarak görülüyormuş konu bu. İdamı desteklemiyorum. Bu bir suçsa eğer idamı desteklememek diye bir suç varsa bizim hukukumuzda onu bilmiyorum ben. Ben çok rahatım. Çayımı içiyorum şu an. Sadece tek sorunum bir seyahate çıkacaktım. Ama şimdi çıksam "kaçtı" denir orada arada kaldım. O yüzden bekliyorum nedir buyurulsun soruşturulsun hani her şey ortaya çıksın. Biz de programımıza bakalım." sözleriyle pişkin bir açıklamada bulundu.

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ÇOCUK İSTİSMARININ ADRESİ, BERNA LAÇİN'İN AŞIK OLDUĞU AVRUPA

Avrupa, çocuk cinsel taciz resimleri ve videoları yayımlayan internet sitelerini barındırmada dünyada ilk sıraya yükseldi.

İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı'nın (IWF) 2016 raporuna göre dünya çapındaki çocuk istismar içeriklerinin yüzde 60'ı Avrupa'dan geliyor.

DÜNYADA TECAVÜZÜN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ YER ABD

Dünyada tecavüz suçunun en fazla görüldüğü ülke de ABD. Ülkede son 1 yılda 90 bin 185 de tecavüz vakası yaşandı. ABD Tecavüzle Mücadele Merkezi’nin istatistiklerine göre ülkede dakikada 1,3 tecavüz hadisesi yaşanıyor.

Ülkede günde bin 900 ve yılda 683 bin kadına tecavüz ediliyor. Buna göre ABD’de her 8 kadından biri tecavüze uğruyor. Bu olayların bir kısmının polise intikal etmediği, mağdurların susmayı ve olayı gizlemeyi seçtiği de belirtiliyor.

Tecavüze uğrayanların yüzde 62’si 18 yaşından, bunun yüzde 29’u ise 11 yaşından küçük. Tecavüz edilenlerin yüzde 22'si ise erkek çocuklar.

ABD’de kadınların yaklaşık yüzde 20’si hayatlarında bir kez tecavüze ya da tecavüz girişimine hedef oluyor.

ABD'de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi. 

TÜM VERİLER BERNA LAÇİN'İ YALANLIYOR

Delilsiz ve cahilce iddiada bulunan Berna Laçin'i tüm veriler yalanlıyor. Bu veriler böyleyken Müslümanalara ve İslam'ın değerlerine hakaret eden Berna Laçin'in ise özür dileyip dilemeyeceği ise merak konusu.

3. Köprü hazımsızı Berna Laçin alay konusu oldu

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:27
  1. Ankara
  2. Berna Laçin
  3. Alişan
  4. Berna Laçin'den İslami değerlere hakaret
  5. Berna Laçin Medine
  6. Berna Laçin Müslümanlara hakaret

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 1642 dk önce
    ATEŞ SANA DÜŞSE, SENİN ÇOCUĞUNUN YADA KARDEŞİNİN BAŞINA GELSE YİNE İDAMA HAYIR DİYEBİLİRMİSİN??
  • Horoz DENIZLI Horoz DENIZLI 46 dk önce
    Berna lacine galiba o atfettigi yerlerdemi....
  • hüseyin hüseyin 53 dk önce
    senin cezanı yüce Allah verecek. yazıklar olsun sana
  • cihadcihad47 dk önce
    dava açacaksan bana aç çünkü sen idama karşısın diye benim manevi huzur bulduğum topraklara laf söyleyemezsin hadsiz bide kadın olacaksın tecavüzcülere o zaman çağrı yap kendine yönlendir sen hoşlanıyosun diye biz senin pisliğini çekemeyiz.
  • ibrahimibrahim24 dk önce
    BU SATILMIŞ AĞIZ BOŞUNA FİGAN EDİYOR...SEN TEFE KONDUN LAÇİNMİSİN NE KEMRESİN...SALYA SÜMÜK ANCAK ŞEREFLİ DİNİMİZE KİN KUSARSINIZ ŞEREFSİZ MAHLUKLAR.....KUTSALIMIZA KOPASICA DİLİNİ UZATTIN SOKAK ŞIR.....SI....HASAN KARAKAYA ABİ RAHMETLİ SAĞ OLSAYDI KESİN SOROSPU DERDİ SANAYA.....
  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF48 dk önce
    Zaten berna laçinin dedeleri selanik tarafından 1870-1900 yılları arası ilber ortaylı söylemişti; selanikte çok tecavüz olayı yaşanmış normaldir abuk-sabuk konuşması.. çünkü genetiğindeki döl dna sı normal insan doğasıylasenkronize değil...konuşturmayın beni
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