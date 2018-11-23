Medine Müdafii Fahreddin Paşa kabri başında anıldı

İSTANBUL

Hazreti Muhammed'in Ravza-i Mutahharası'nın (kabri) bulunduğu, hicretle beraber İslam'ın yayılma merkezi olan ve 400 yıl Osmanlı Devleti'ne bağlı kalan Medine'yi, İngiliz destekli isyancılara karşı savunan Fahreddin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan), vefatının 70'inci yılında, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan ve Zeki Türkkan'ın yanı sıra, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldıztaş, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Ümraniye'den gelen lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim ve okunan duaların ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Çöl Kaplanı, Milli Müdafa kahramanı gibi sıfatlarıyla tanınan Fahreddin Paşa'nın en önemli unvanının Medine Müdafii olduğunu söyledi.

Fahreddin Paşa'nın dünya üzerinde bu sıfata sahip tek kişi olduğunu ifade eden Yıldıztaş, "Duamız, Allah kıyamete kadar Medine Müdafii sıfatını bir başka kişiye nasip etmesin" dedi.

Fahreddin Paşa'nın torunu Zeki Türkkan ise yaptığı konuşmada, İslam dünyası için en önemli 3 şehrin Mekke, Kudüs ve Medine olduğunu hatırlatarak, Mekke ve Kudüs'ün düşmesinin ardından, Medine'nin Mondros Mütarekesi imzalanmasına rağmen, sonuna kadar direndiğini kaydetti.