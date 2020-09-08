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Ekonomi Medicana Sağlık Grubu’ndan İzmir’e dev sağlık yatırımı
Ekonomi

Medicana Sağlık Grubu’ndan İzmir’e dev sağlık yatırımı

Medicana Sağlık Grubu, 30. yılına yaklaşırken İzmir’de yeni hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:40:00 -
Medicana Sağlık Grubu’ndan İzmir’e dev sağlık yatırımı

Medicana Sağlık Grubu’nun Ege bölgesindeki en kapsamlı Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ile aynı tarihte 9 Eylül Çarşamba günü (yarın) hizmet vermeye başlayacak. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, İzmir’de yeni sağlık kompleksini Türkiye’ye armağan etmekten gurur duyduğunu ifade etti. Medicana Sağlık Grubu’nun 110 milyon dolar yatırım değerine sahip ve 13. hastanesi olan İzmir Hastanesi’nin, 40 bin metrekare kapalı alan ile Ege bölgesinin en büyük hastaneleri arasında yer aldığı belirten Bozkurt, Da Vinci robotik cerrahi teknolojisinin ilk kez İzmir’de özel bir hastane tarafından kullanılacağını ifade etti.

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