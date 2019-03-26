Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor Medical Park Ordu Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Medical Park Ordu Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bölgenin tanınmış hekimlerinden Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal hasta kabulüne başladı.

10 yıldır bölgede hizmet veren Medical Park Ordu Hastanesi, alanında uzman bir hekimi daha kadrosuna kattı. Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal hasta kabulüne başladı. Dr. Ali Uğur Ünal’ın uzmanlık alanları arasında; romatoid artrid, ankilozan spondilit, psoriatik artrit, Behçet hastalığı, ailevi akdeniz ateşi, fibromiyalji, polimyalji romatika, gut hastalığı, bağ doku hastalıkları: sistemik lupuz eritematozus, sjögren sendromu, skleroderma, vaskülitler, still hastalığı hastalıkları bulunuyor.

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