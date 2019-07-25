Medical Park Ordu Hastanesi 10. yaşını kutladı

Ordu’da 10 yıl önce hizmete açılan Medical Park Ordu Hastanesi, 10’uncu yaşını doktorlar, hastane çalışanları ve yöneticilerinin katıldığı özel bir etkinlikle kutladı.

Medical Park Ordu Hastanesi 10’uncu kuruluş yıldönümünü tüm çalışanları ile bir arada düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Düzenlenen kutlamaya Medical Park Ordu Hastanesi yöneticileri, hastane kurucu ortakları ve tüm çalışanlar katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış, Medical Park Ordu Hastanesi olarak 10 yıl önce hizmete başladıkları günden bu yana sağlık sektöründe önemli başarılara imza attıklarını ve bölgelerinde öncü rol üstlenen bir kurum olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin 17 ilinde 31 Medical Park ve Liv Hospital şubesiyle ülkenin en yaygın sağlık grubu olan MLP Care ailesinin bir hastanesi olarak uluslararası standartlarda sağlık hizmetini toplumun her kesimine ulaştırmayı başardıklarını anlatan Çalış, “Sağlık sektöründeki kalitemizi 10 yıl önce bugün Ordu’ya taşıdık. Medical Park Ordu Hastanesi olarak 17 bin metrekare kapalı alanda 168 yatak ve 500’den fazla personel ile sağlık hizmeti sunuyoruz. Medical Park Ordu Hastanesi insan istihdamı ve bölge ekonomisine katkısı dolayısıyla ilimize son dönemde yapılmış en büyük yatırımdır. Öncelikle bu yatırıma vesile olan kurucu ortaklarımıza, sonrasında da başarılı bir şekilde sağlık hizmetimize devam etmemizi sağlayan bölge halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Öncü sağlık kuruluşu olarak bölgemizde sağlık turizmine ve ilimize kattığı ekonomik değere de çok önem veriyoruz. Bugüne kadar Gürcistan gibi komşu ülkelerden,Almanya, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinden Afrika ve Amerika gibi dünyanın dört bir yanından gelen hastalara hem kaliteli sağlık hizmeti sunuyor hem de turizm açısından ilimize önemli katkıda bulunmalarını sağlıyoruz" dedi.

Genel Müdür Halil İbrahim Çalış, “2009 yılında 25 hekim ile başladığımız yolculukta; bugün dahiliye ve cerrahi tüm ana branşların yanında onkoloji, endokrinoloji, romatoloji, gastroenterolojigibi birçok özellikli bölüm ile de 60’dan fazla hekim kadrosuyla hizmet vermeye devam ediyoruz. 10 yıl boyunca hastanemizde 2.5 milyondan fazla misafirimize sağlık hizmeti sunduk. 41 binin üzerinde ameliyat, 4 binin üzerinde doğuma imza attık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son yıllarda sağlık alanındaki yatırımları ile dünyanın en hızlı büyüyen hastaneler gruplarından biri olan MLP Care’i Ordu’da başarıyla temsil etmekten de ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da alanında uzmanlaşmış hekim kadromuz, modern teknolojik donanımımız ile güncel tedavi seçeneklerini halkımıza sunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.