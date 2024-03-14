MediaMarkt'tan "Yıldızlı Teknoloji Günleri" kampanyası!
MediaMarkt'ın "Yıldızlı Teknoloji Günleri" kampanyası başladı.
Bugün başlayan ve 18 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında, dizüstü bilgisayarlardan akıllı saatlere, akıllı telefonlardan drone'lara birçok ürün satışa sunuldu.
Kampanya kapsamında HP Core i5-1335U/ 8GB Ram/ 256 GB dizüstü bilgisayar 15 bin 799 lira, DJI Osmo Action 3 Adventure Combo aksiyon kamera 13 bin 189 lira, Corby CX014 drone 1 bin 449 lira, Hauwei Watch Fit 2 Aktif Edition akıllı saat 2 bin 899 lira, Samsung Galaxy A15 8GB/256GB akıllı telefon 9 bin 999 lira ve Seagate Expansion harici hard disk 1699 liradan satışa sunuldu.
Kampanya, Türkiye genelindeki 98 mağazasında ve şirketin online alışveriş sitesinde geçerli olacak.