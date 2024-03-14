MediaMarkt'tan "Yıldızlı Teknoloji Günleri" kampanyası!

Bugün başlayan ve 18 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında, dizüstü bilgisayarlardan akıllı saatlere, akıllı telefonlardan drone'lara birçok ürün satışa sunuldu.

Kampanya kapsamında HP Core i5-1335U/ 8GB Ram/ 256 GB dizüstü bilgisayar 15 bin 799 lira, DJI Osmo Action 3 Adventure Combo aksiyon kamera 13 bin 189 lira, Corby CX014 drone 1 bin 449 lira, Hauwei Watch Fit 2 Aktif Edition akıllı saat 2 bin 899 lira, Samsung Galaxy A15 8GB/256GB akıllı telefon 9 bin 999 lira ve Seagate Expansion harici hard disk 1699 liradan satışa sunuldu.

Kampanya, Türkiye genelindeki 98 mağazasında ve şirketin online alışveriş sitesinde geçerli olacak.