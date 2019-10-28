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Ekonomi

MediaMarkt’tan bayram gibi kampanya

MediaMarkt, yarın akşama kadar geçerli olacak Çifte Keyif Kampanyası ile birçok yeni ürünü uygun fiyattan satacak.

2019-10-28 13:55:00 -
MediaMarkt’tan bayram gibi kampanya

Elektronik perakende zinciri MediaMarkt, ‘Çifte Keyif Kampanyası’ büyük ilgi görüyor. Yarın akşama kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birçok yeni ürün uygun fiyattan satılacak. Ürünler arasında yer alan Samsung Galaxy A30s, JBL CLIP 3 kablosuz hoparlör hediyesiyle 2 bin 399 TL’den satışa çıkarıldı. Cep telefonu satın almak için kredi çekecek MediaMarkt müşterilerine faizsiz 12 aya varan taksit imkânı sunuluyor.

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