MediaMarkt’tan bayram gibi kampanya
MediaMarkt, yarın akşama kadar geçerli olacak Çifte Keyif Kampanyası ile birçok yeni ürünü uygun fiyattan satacak.
Elektronik perakende zinciri MediaMarkt, ‘Çifte Keyif Kampanyası’ büyük ilgi görüyor. Yarın akşama kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birçok yeni ürün uygun fiyattan satılacak. Ürünler arasında yer alan Samsung Galaxy A30s, JBL CLIP 3 kablosuz hoparlör hediyesiyle 2 bin 399 TL’den satışa çıkarıldı. Cep telefonu satın almak için kredi çekecek MediaMarkt müşterilerine faizsiz 12 aya varan taksit imkânı sunuluyor.