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Teknoloji MediaMarkt, yapay zekâ destekli insan kaynakları sistemi AI’M Hiring’i hayata geçirdi!
Teknoloji

MediaMarkt, yapay zekâ destekli insan kaynakları sistemi AI’M Hiring’i hayata geçirdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 15:21:00 -
MediaMarkt, yapay zekâ destekli insan kaynakları sistemi AI’M Hiring’i hayata geçirdi!

MediaMarkt Türkiye, dijital dönüşüm adımlarının bir parçası olarak yapay zekâ (AI) entegrasyonlu işe alım sistemi AI’M Hiring’i hayata geçirdi. Şirket, AI’M Hiring’i sistemi üzerinden ön mülakat sürecini yapay zekâ tabanlı AI’DA ile daha kolay ve hızlı hale getirecek.

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, dijital dönüşüm adımlarının bir parçası olarak işe alım süreçlerini daha kolay ve hızlı hale getirmek amacıyla yapay zekâ entegrasyonlu İnsan Kaynakları sistemi AI’M Hiring’i uygulamaya geçirdi. Türkiye’de 98 mağaza ve 3600’ün üzerinde çalışanıyla hizmet veren ve yeni mağazalar açarak ülke genelinde istihdama katkıda bulunmaya devam eden MediaMarkt Türkiye’nin, başlangıç ve orta kademe pozisyonlarda işe alım sürecini hızlandırmak amacıyla, MediaMarkt’a başvuran adayların ön mülakatları AI’DA üzerinden gerçekleştirilecek.

 

Açık pozisyonlara uygun nitelikteki adaylar, e-posta üzerinden yapay zekâ destekli işe alım programı AI’M Hiring’e link üzerinden davet ediliyor. Daveti kabul eden adaylar sisteme kaydolup giriş yaptıktan sonra AI’DA’nın bilgilendirme videosuyla karşılaşıyor. Bilgilendirme videosunu izleyen adayın ön mülakat süreci başlatılıyor ve adaya MediaMarkt ile ilgili yetkinliklerini kapsayan Türkçe ve İngilizce sorular yöneltiliyor. Daha sonra, sorulara verdiği yanıtlar çerçevesinde, adayın MediaMarkt yetkinliklerine göre “ısı haritası analizi” yapay zekâ tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ısı haritası analizi de işe alım uzmanlarına işe alıma yönelik kısa bir liste sunarak, ilk 5 sırada yer alan adayların ikinci aşamaya geçmesini ve işe alım yöneticisiyle görüşmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde açık pozisyona aday kişilerin, ön elemeleri titizlikle ele alınırken, kısa sürede daha fazla adaya ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca hem aday hem de işveren için zamandan tasarruf sağlıyor ve operasyonel anlamda sürece verimlilik kazandırıyor.

MediaMarkt Türkiye, işe alımlarda kolay video mülakatı ile süreçleri hızlandıran yenilikçi işe alım sistemi AI’M Hiring’in geliştirilmesinde Vire Up ile iş birliği yaptı. Geçtiğimiz hafta aktif olan sistem video mülakat uygulamalarına başladı.

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