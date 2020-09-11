  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MediaMarkt Startup Challenge'20 başvuruları 2 hafta uzatıldı
Spor

MediaMarkt Startup Challenge'20 başvuruları 2 hafta uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:07:09 -
MediaMarkt Startup Challenge'20 başvuruları 2 hafta uzatıldı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve normal şartlarda 11 Eylül tarihinde sonlanacak olan MediaMarkt Startup Challenge'20'nin son başvuru tarihi, 2 hafta daha uzatıldı.

Şirket açıklamasına göre, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen projeye başvurular, "mediamarktstartupchallenge.com" adresi üzerinden 25 Eylül tarihine kadar devam edecek.

20 Ekim tarihinde dijital platformlar üzerinden canlı düzenlenecek. Kazananlar 20 Ekim tarihinde dijital platformda düzenlenecek etkinlikle canlı olarak açıklanacak.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun 10 proje, 20 Ekim'de dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk üçe giren projeler ödüllendirilecek. Birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Hub hızlandırma programına katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play’in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak. İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecek. Üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp ..
Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!
Korona Virüs

Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!

ABD’li bilim insanları, maske katmanından geçen daha küçük viral yüklerin neden olacağı enfeksiyonların, koronavirüse karşı bağışıklık oluşt..
Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği "Yunan galip gelseydi, halifeliği kaldırmazlardı" sözünün bir kısmını alarak g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı