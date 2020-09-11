MediaMarkt Startup Challenge'20 başvuruları 2 hafta uzatıldı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve normal şartlarda 11 Eylül tarihinde sonlanacak olan MediaMarkt Startup Challenge'20'nin son başvuru tarihi, 2 hafta daha uzatıldı.

Şirket açıklamasına göre, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen projeye başvurular, "mediamarktstartupchallenge.com" adresi üzerinden 25 Eylül tarihine kadar devam edecek.

20 Ekim tarihinde dijital platformlar üzerinden canlı düzenlenecek. Kazananlar 20 Ekim tarihinde dijital platformda düzenlenecek etkinlikle canlı olarak açıklanacak.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun 10 proje, 20 Ekim'de dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.



MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk üçe giren projeler ödüllendirilecek. Birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Hub hızlandırma programına katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play’in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak. İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecek. Üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.