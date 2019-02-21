0553 313 94 23

MediaMarkt, Samsung Galaxy S10'u ön siparişlere açtı

MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung Galaxy S10 için ön siparişleri almaya başlıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
MediaMarkt, Samsung Galaxy S10'u ön siparişlere açtı

MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung Galaxy S10 için ön siparişleri almaya başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha geniş ekrana ve daha gelişmiş kameralara sahip Samsung Galaxy S10, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 5 bin 499 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, teknolojiyi yakından takip edenlere özel Samsung Galaxy S10'u, MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr'de ön siparişlere açtı.

Daha geniş ekrana, daha gelişmiş kameralara ve daha çok seçeneğe sahip Samsung Galaxy S10, 25 Şubat tarihinden itibaren de MediaMarkt mağazalarında satışa çıkacak.

MediaMarkt, Samsung’un yeni amiral gemisinin farklı modellerini de elektronikseverlerin beğenisine sunacak. 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S10e 5 bin 499 liradan, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S10 6 bin 599 liradan ve 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına ve daha geniş ekrana sahip Galaxy S10+ ise 7 bin 499 liradan satışa sunulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:55
  1. Samsun
  2. MediaMarkt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Çocuklarından Rektör Çakmak’a ziyaret
    1. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi..
    2. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    3. Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile..
    4. Minik öğrenciler atık malzemelerden..
    5. Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
    6. "12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul..
    7. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    8. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    9. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    10. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    11. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    12. Borsa ilk yarıda yükseldi
    13. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    14. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    15. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    16. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    17. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    18. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    19. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    20. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    21. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    22. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    23. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    24. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    25. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    26. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    27. Trakya Üniversitesinde “Mirasımızın..
    28. SİHA'dan -17 derecede tam isabet!..
    29. Vali İbrahim Akın: "Vatandaşa sağlık..
    30. E. Yeni Malatyaspor Rize’ye 7 eksikle..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı