MediaMarkt mağaza sayısını 76'ya çıkardı

İSTANBUL (AA) - Teknoloji mağazası MediaMarkt, aynı gün İstanbul’daki Hilltown ve Metropol AVM’de açtığı mağazalarla İstanbul’daki toplam mağaza sayısını 23’e, 27 ildeki mağaza sayısını ise 76’ya çıkardı.

MediaMarkt, Türkiye’deki büyümesinde hız kesmeyerek, 30 Ağustos’ta İstanbul’da Hilltown ve Metropol AVM’de birer mağaza açtı. 2018 yılından bugüne kadar 11 ilde 23 yeni mağaza açan MediaMarkt, toplam 27 ildeki mağaza sayısını 76’ya, toplam metre karesini ise 180 binin üzerine çıkarmış oldu.



2 binden fazla çalışanıyla yılda 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan MediaMarkt, Hilltown ve Metropol AVM’deki mağazalarındaki her biri alanında uzman satış temsilcileriyle teknolojiseverlere hizmet vermeye hazır.

Elektronik perakendecilik sektöründeki uluslararası deneyimlerini, Türkiye’deki tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıyla birleştirerek özel bir ürün yelpazesi ve müşteri deneyimi yarattıklarını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Türkiye’deki teknolojiseverlerle buluşma noktalarımız olan mağazalarımıza yenilerini eklemeye hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul’da açtığımız iki mağazamızla birlikte Türkiye’nin 27 ilinde toplam 76 mağazaya ulaşmış olduk. Türkiye’de teknoloji ürün çeşitliliğini uygun fiyatla birleştirdiğimiz mağazalarımızda uzman ekip arkadaşlarımızla ve yaşattığımız müşteri deneyimiyle fark yaratmaya devam edeceğiz." dedi.





- Açılışa özel indirim ve kampanyalar var





İstanbul’da Hilltown ve Metropol AVM’de açılan her iki MediaMarkt mağazasında da tüketicileri açılışa özel cazip indirimler ve kampanyalar bekliyor. MediaMarkt müşterileri cep telefonlarında yüzde 28’e, bilgisayarlarda yüzde 35’e, tabletlerde yüzde 57’ye, elektrikli ev aletlerinde yüzde 56’ye ve beyaz eşyalarda yüzde 33’e varan indirimlerden yararlanırken ek kampanyalar da alışverişlerine ayrı bir avantaj ve keyif katacak.



Ayrıca MediaMarkt’ın tüm mağazalarında geçerli olan 'eski iPad’ini getir yenisini götür' kampanyası, İstanbul Hilltown ve Metropol AVM mağazalarında da geçerli olacak.



MediaMarkt mağazaları, ziyaretçilerini yenilikçi ürünleri deneyebildikleri inovasyon adaları ve VR deneyim stantlarıyla karşılıyor. Tüm mağazalarda elektronik etiketle her an güncellenebilen sistem bulunuyor. Ek olarak sonsuz raf sistemi sunan mağaza içi kiosk’lar sayesinde, tüketiciye o an stokta olmayan ürünlerin bile hızlıca gönderimi sağlanabiliyor.