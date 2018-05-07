MediaMarkt ‘En Beğenilen Çağrı Merkezi’ seçildi
Call Center Life dergisi tarafından 7. kez düzenlenen “En Beğenilen Çağrı Merkezleri” ödüllerinde elektronik perakende sektöründe en başarılı çağrı merkezi MediaMarkt Çağrı Merkezleri seçildi.07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:48
Müşteriler, sektör yöneticileri ve çağrı merkezi çalışanları arasında yapılan araştırmalar sonucunda MediaMarkt çağrı merkezi, müşteri memnuniyeti kategorisinde ise en beğenilen ikinci perakende çağrı merkezi oldu.
Müşteri memnuniyetini odağına alan ve çağrı merkezi uygulamalarıyla fark oluşturan MediaMarkt, çağrı sırasında anlık çözüm üretiminin yanı sıra gece saatlerinde de hizmet vererek, müşterilere gereken desteği sağlıyor.
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