MediaMarkt ‘En Beğenilen Çağrı Merkezi’ seçildi

Müşteriler, sektör yöneticileri ve çağrı merkezi çalışanları arasında yapılan araştırmalar sonucunda MediaMarkt çağrı merkezi, müşteri memnuniyeti kategorisinde ise en beğenilen ikinci perakende çağrı merkezi oldu.

Müşteri memnuniyetini odağına alan ve çağrı merkezi uygulamalarıyla fark oluşturan MediaMarkt, çağrı sırasında anlık çözüm üretiminin yanı sıra gece saatlerinde de hizmet vererek, müşterilere gereken desteği sağlıyor.