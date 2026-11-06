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Aktüel Medeniyetler Köprüsü Derneği’nden Akit’e ziyaret! Filistin dünyanın gündeminde kalmalı
Aktüel

Medeniyetler Köprüsü Derneği’nden Akit’e ziyaret! Filistin dünyanın gündeminde kalmalı

Yeniakit Publisher
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Medeniyetler Köprüsü Derneği’nden Akit’e ziyaret! Filistin dünyanın gündeminde kalmalı

Medeniyetler Köprüsü Gelişim ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Elzatari ve Yönetim Kurulu üyesi Tuğba Sert, Akit Medya’yı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu ile görüştü. Ziyarette, derneğin Filistin’le ilgili çalışmaları değerlendirildi.

RIFAT BİLGİN  İSTANBUL

Akit, mazlumların gür sesi olmaya devam ediyor... Filistin davasına hizmet eden Medeniyetler Köprüsü Gelişim ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmed Elzatari, yönetim kurulu üyesi Tuğba Sert ve beraberindeki heyet, Akit Medya’yı ziyaret etti. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı görüşmede, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe de hazır bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, derneğin faaliyetleri, Filistin konusunda yürüttüğü çalışmalar ve özellikle Batı Yaka’da yaşanan son gelişmelere ilişkin hazırlanan raporlar değerlendirildi. Ziyarette, Filistin’de yaşanan gelişmelerin kamuoyuna doğru ve kapsamlı şekilde aktarılmasının önemi vurgulandı. Derneğin saha bilgileri, hazırladığı raporlar ve haber değeri taşıyan çalışmalarının medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

 

FİLİSTİN GÜNDEMİNDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşmede; Akit Medya ile Filistin gündemine ilişkin özel yayınlar, program konukları, haber dosyaları ve düzenli bilgi paylaşımı gibi başlıklarda iş birliği imkanları ele alındı. Taraflar, Filistin meselesinin gündemde tutulması ve bölgede yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılması noktasında karşılıklı destek ve dayanışma içerisinde hareket edilmesi konusunda mutabık kalırken; görüşme, ilerleyen dönemde ortak çalışmalar yürütülmesi temennisiyle sona erdi.

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