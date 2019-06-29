0553 313 94 23

'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane mescidine çirkin saldırı

Medeniyetin beşiği olarak atfedilen İsveç'te bir hastanede bulunan mescite düzenlenen ırkçı saldırıda Kur'an-ı Kerim yırtıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:44
'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane mescidine çirkin saldırı

İsveç'in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesinde bulunan mescit odasına yapılan ırkçı saldırıda Kuran-ı Kerim yırtıldı.

Saldırıya tepki gösteren Göteborg Camii Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı basın açıklaması ile olayı kınadı.

"Müslümanlar kırıldı ve incindi"

Saldırganların mescitte bulunan Kuran-ı Kerimlerin sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, Kuran-ı Kerim'in ve mescitte bulunan halının üzerine şekerli içecek döktükleri de belirtildi.

Bu durumun Müslümanları çok incittiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı sonrası Müslümanlar kendilerini kırgın ve incinmiş hissetti. Hastanede tedavi gören Müslüman hastalar bu mescitte manevi destek görüyor ve dua ediyor. Bir hastanede hastaların manevi destek gördüğü bir mescidi harap etmek saldırganların ne kadar nefret dolu kişiler olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Polis ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:44
  1. İsveç'in Göteborg kenti
  2. Mölndal Hastanesi
  3. mescit
  4. Kuran-ı Kerim
  5. Göteborg Camii Derneği
  6. Müslümanlar
  7. güvenlik kameraları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Müslümanların Avrupa'ya kazandırdığı 10 büyük icat!
    1. İşte Müslümanların Avrupa'ya..
    2. Kenan Sofuoğlu, motosiklet festivaline..
    3. Park halindeki araç birden alev aldı
    4. Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
    5. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na..
    6. Muğla'daki cinayet
    7. Samsun sebze ve meyve fiyatları
    8. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    9. Kayseri'de tır ile otomobil çarpıştı:..
    10. İzlanda'nın iddiasının gerçeği..
    11. Türkiye'ye meydan okuyan Nikos, kaza..
    12. Bitlis’te yaz spor okullarının açılışı..
    13. G20'de Türkiye ile ABD arasında S400..
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    15. Devrilen tır yolu kapattı, araçlar..
    16. Dergi Yönetmeni Bilenser’den Başkan..
    17. Olmayan konteyneri 12 ilde 45 kişiye..
    18. Kocaeli’nin sahilleri 6. mavi bayrağı..
    19. Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos..
    20. Bozcaada cinayetinin zanlılarına linç..
    21. Sazan balığı tutma yarışmasında..
    22. Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?..
    23. Başkan Palancıoğlu: "Evliyalar Günü’ne..
    24. Muğla'da orman yangını
    25. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan..
    26. Caretta carettalar 3 yıl sonra yeniden..
    27. Hindistan'da duvar çöktü: 16 ölü
    28. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    29. Bilecik belediye meclisinde dengeler..
    30. Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı