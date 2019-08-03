Medeni Sevinç: KESK toplu görüşmeyi provoke etmeye çalıştı!

Resul Ekrem Şahan Ankara

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları için mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin görüşmelerinde sendikalar arasında çıkan gerginliği Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Akit’e anlattı.

Her dönem KESK’in siyasi propaganda yaptığını anlatan Sevinç, şunları dile getirdi: “KESK ajitasyon yapıp kendisini gündeme getirmeye çalışıyor. Toplu görüşme masasını provoke etmelerine müsaade etmedik. Biz milletin haklarını almaya geldik. KESK’in başka söylemleri varsa çıksın başka yerde basın toplantısı düzenlesin ve söylesin. Ayrıca biz bütün hizmet kollarında millet adına yetkili sendikayız.”

Gerçekçi rakamlar değil!

KESK ve Kamu-Sen’in zam teklifinini de değerlendiren Sevinç, şu ifadeleri kullandı: “Bekara hanım boşamak kolay. KESK hiçbir hizmet kolunda yoktur. Kamu-Sen’in de hiçbir yetkisi ve görüşme hakkı yok. Onların söylemlerini Türkiye’nin ekonomisine bakarak değerlendirince gerçekçi rakamlar olmadığı ortada.”