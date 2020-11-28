Medeni Oğuz öldürüldü! Bölge tamamen kontrol altında

Mardin'in Dargeçit ilçesi ile Şırnak'ın İdil ilçesi arasındaki Cehennem Deresi yakınlarında bulunan Beğendi Köyü yakınlarında önceki gün 2 kadın teröristle birlikte gri kategoride aranan Reber kod adlı Medeni Oğuz'un da yer aldığı ortaya çıktı. Oğuz'un terör örgütünün sözde Mardin Eyaleti Kerboran Gücü sorumlusu olduğu belirlendi.

Yıldırım-8 operasyonu kapsamında, uzun zamandan beri Cehennem Deresi bölgesinde gizlendiği tespit edilen Oğuz ve 2 kadın teröristin bulunduğu nokta TB-2 Bayraktar İnsansız Hava Aracı'yla tespit edildikten sonra bölgeye Atak taarruz helikopterleri ve SİHA'lar sevk edildi. Hava destekli operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Yiğitler adıyla bilinen Jandarma Özel Harekat Timleri de karadan bölgeyi çembere aldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kaçış yolları kapatılan teröristlerle sağlanan temasta Medeni Oğuz ile birlikte 2 kadın terörist yanlarındaki 3 adet uzun namlulu tüfek, saldırı tipi el bombaları, patlayıcı düzenekleri ve çok sayıda örgütsel dokümanla birlikte ölü ele geçirildi.

Sözde Kerboran yapılanması içindeki 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Cehennem Deresi ile Şırnak Güçlükonak kırsalındaki Gabar Dağı arasındaki bağlantı da koparıldı. Gabar Dağı'ndaki teröristler Cehennem Deresi üzerinden Dargeçit kırsalına, buradan da Savur ve Diyarbakır Bismil İlçesi üzerinden Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Karadeniz bölgesine kadar bu hat üzerinden sızma yapıyorlardı. Bölgeler arası geçişlere rehberlik eden terörist Medeni Oğuz'un öldürülmesiyle birlikte Cehennem Deresi de kontrol altına alındı.