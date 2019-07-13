0553 313 94 23

Medel’e karşılık Vitor Hugo

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo girdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01
Medel’e karşılık Vitor Hugo

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo girdi. İtalyan ekibi, Gary Medel’i transfer etmek isterken, siyah-beyazlılar da 1.87’lik stoperi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.


Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başlıyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin kulüplerin borçlarına ilişkin yapılandırma çalışmaları aşamasında, yapılandırma imzasını atan ve borçlarını 2 yıl ödemesiz, 5 yıllık yeni yapılandırmayla düzene sokmayı hedefleyen Beşiktaş, şimdi de transfer konusunda adımlarını atmaya başlıyor. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasını kiralık olarak giyen Tlyer Boyd’la her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanırken, Beşiktaş’ın gündemine gelen bir diğer isim ise Brezilyalı stoper Vitor Hugo oldu. Vida’nın yanına iyi bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, 1.87’lik oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferde yaşanan bir diğer gelişme ise Gary Medel’in İtalya’ya transferinin söz konusu olması. Copa America boyunca Medel’i takip eden Fiorentina’nın bu futbolcu için nabız yokladığı, Beşiktaş’ın da İtalyan kulübünden bonservis ve 1 futbolcu talep ettiği öğrenildi.



Beşiktaş kapıyı 7 milyon Euro’dan açtı


Gary Medel için Beşiktaş’ın talebini yoklayan Fiorentina, 7 milyon Euro’luk bonservis talebini düşürmek için pazarlıklara başlarken, Beşiktaş, İtalyan ekibinden futbolcu talebinde bulundu. Medel transferi için fiyatı aşağıya çekmek isteyen Fiorentina, bu pazarlığa sıcak bakıyor. Ancak Medel’in henüz Fiorentina ile anlaşmaya varmaması, transferi çıkmaza sokan bir diğer durum. Vitor Hugo’yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Medel’in transferinin gerçekleşmemesi durumunda dahi, 1.87’lik Brezilyalı stoperi kiralık olarak transfer etmek istiyor. Bunun için girişimlerine başlayan siyah-beyazlılar, Fiorentina ile son pazarlıkları görüşmeye başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemaatler ve tarikatlar
    1. Cemaatler ve tarikatlar
    2. 100 yıllık bisiklet macerasına..
    3. OPET’e Campaign Türkiye’den "Yılın..
    4. Keskin bir hafızaya nasıl sahip olunur?
    5. Hatayspor'da iç transfer
    6. Güngen vücut çatlaklarına dikkat çekti
    7. Huzurevi sakinleri, Aile Çalışma ve..
    8. Şimşir Ormanları’na zarar veren..
    9. Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve..
    10. Turkcell Platinum müşterilerine konser..
    11. Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı..
    12. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    13. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    14. Türkiye'nin en karanlık ve kanlı..
    15. Kılcal damar çatlamalarına dikkat
    16. Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    17. İlbilgi Dünya Kupası yolcusu
    18. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    19. Abdioğulları A.Ş’de başarılı..
    20. Diziyle otomobil kullanan magandalar..
    21. ABD'nin Tayvan'a silah satışı kararı
    22. Kepçe kulak problemi psikolojiyi..
    23. İnfak ahlâkını öğreten bir Peygamber!..
    24. Somali’deki otel saldırısında ölü..
    25. 15 Temmuz darbe girişimi, sanayi..
    26. Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştu
    27. Samandağ’da izinsiz eyleme müdahale
    28. Dere kenarına inen ayının bu kez..
    29. ’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk
    30. Yatırımcı rehberi (9)
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!