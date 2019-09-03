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MEDAŞ Sanat Galerisinde seramik sergisi açıldı

Nizam Orçun Önal’ın kişisel seramik sergisi “HOME” ve Ceramicon Seramik Etkinlikleri seramik sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde düzenlenen program ile açıldı.

03 Eylül 2019 Salı 14:33
MEDAŞ Sanat Galerisinde seramik sergisi açıldı

Nizam Orçun Önal’ın kişisel seramik sergisi “HOME” ve Ceramicon Seramik Etkinlikleri seramik sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde düzenlenen program ile açıldı.


Kişisel seramik sergisi hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bolüm Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Nizam Orçun Önal, “MEDAŞ Sanat Galerisinde 2-15 Eylül 2019 tarihleri arasında kişisel seramik sergim Konyalı sanatseverle buluşacak. Konsept olarak ele aldığım seramik sergimde çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacı ile ilgili çalışmalar yaptım. Doğa üzerine inşa ettiğimiz çarpık kentleşme ve yapılar doğaya karşı ayakta durmaya çalıştığımız ama bunların zamanla yok olması hem doğayı tahrip etmesi ile çevre ile kendisini de tahrip eden harabeler serisi çalışmalarım.Kişisel resim sergim 13 parçadan oluşuyor. Doğa ve çevre konusundaki kişisel merak, heyecan ve korkuların, seramik kili ile formlara dönüştüğü bu eserler niteliksiz ve üsluptan uzak çarpık kentleşme ile yitirilen, katledilen doğa ile ilgili hislerini ve endişelerini betimleyen birer obje olarak karşımıza çıkıyor” dedi.



Sergiler 2 -15 Eylül tarihleri arasında açık olacak


Ceramicon Seramik Etkinlikleri seramik alanında bilgi ve deneyimlerini paylaşmak isteyenleri bir araya getiren sergilerle, gelecekte ulusal ve uluslararası platformlarda sergiler, çalıştaylar, yarışmalar, sempozyumlar yapılması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda Küratörlüğünü Emet Egemen Işık Aslan’ın yaptığı Konya MEDAŞ Sanat Galerisinde organize edilen Ceramicon seramik sergisinde toplam 32 sanatçının katılımı ile 65 seramik çalışma sanatseverlerle buluşuyor. Farklı pişirim tekniklerinin uygulandığı özgün form ve dokulara sahip çağdaş seramik eserlerden oluşan sergi, günümüz seramik sanatına dair bir kesit sunuyor.


Sergiler 15 Eylül’e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:33
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