Meclis'ten aile ve çocuk hamlesi: Sosyal medyaya yaş sınırı, babaya 10 gün izin

Çalışma hayatını ilgilendiren en önemli maddelerden biri doğum izinleri oldu. Yeni düzenlemeyle:

İş Kanunu kapsamında çalışan babaların 5 günlük ücretli izin süresi 10 güne yükseltildi.

Kadın çalışanlar için analık hali süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı.

TSK bünyesindeki kadın personelin doğum sonrası izin süresi de 16 haftaya yükseltilerek toplamda 24 haftaya ulaştı. Evlat edinen askeri personele de yeni haklar tanındı.

Çocuk alanlarına "adli sicil" kalkanı

Çocukların güvenliğini odağına alan düzenleme ile çocuk istismarı, uyuşturucu ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin; okul, kreş, yurt ve oyun parkı gibi alanlarda çalışması tamamen yasaklandı. Bu kurumların çalışanlarından her 6 ayda bir adli sicil belgesi istemesi zorunlu hale getirildi. Kurallara uymayan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı dönemi

Dijital mecralarda çocukların korunması için BTK denetiminde sert önlemler geliyor:

Sosyal medya platformları , 15 yaş altındaki çocuklara hizmet veremeyecek.

Yaş doğrulama sistemleri kurulması zorunlu olacak.

15-18 yaş arası gençler için içerikler ayrıştırılacak ve ebeveyn kontrol araçları platformların en görünür yerinde bulunacak.

Kurallara uymayanın "bant genişliği" daraltılacak

Günlük erişimi 10 milyonu aşan dev platformlar (Instagram, TikTok, X gibi), yükümlülüklerini yerine getirmezse ağır yaptırımlarla karşılaşacak. İhlal durumunda platformların internet bant genişliği yüzde 50'den yüzde 90'a kadar daraltılabilecek. Bu da platformun Türkiye’den erişilemez hale gelmesi anlamına geliyor.

Oyun dünyasına sıkı takip

Dijital oyun platformlarına da çeki düzen veriliyor. Türkiye’de 100 binden fazla kullanıcısı olan yurt dışı merkezli oyun platformlarının temsilci bulundurması zorunlu kılındı. Ayrıca tüm oyunlara yaş derecelendirmesi getirilecek ve uygunsuz içerikler derhal kaldırılacak.

Darülaceze’ye vergi muafiyeti

Sosyal destekler kapsamında, Darülaceze’ye yapılan bağışların tamamı artık kurumlar vergisi matrahından düşürülebilecek. Meclis'te kabul edilen bu 9 madde, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.