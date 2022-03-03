Meclis’te Semra gibi daha çok HDP’li var

Adıyaman’da 2017 yılında öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Meclise gönderilen 2 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu sadece bir tanesi!

HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Yeni Akit’e konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, şunları dile getirdi:

“HDP’de Semra Güzel’den çok var. Bugün 17 tane milletvekilinin ciddi ciddi dağdaki teröristlerle ilişkileri var. HDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın kocası da dağda. Semra Güzel’inki fotoğraf olarak kamuoyunun gündemine geldiği için çok tartışma konusu oldu. Şimdi Fatma Kurtulan kocasıyla dağda karşılaştığında sarılıp öpmeyecek mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ‘Selahattin Dermiştaş’ın suçu ne’ diyor ya peki bu Demirtaş, dağda terörist elbisesiyle gezen kardeşi Nurettin Demirtaş’ı gördüğü zaman sarılıp öpüşmeyecek mi? Yani biz değirmeni yitirmişiz çak çakını arıyoruz. Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı. Ama HDP’nin içinde kardeşi, kocası, nişanlısı, abisi dağda olan çok milletvekili var. Ayrıca, Selahattin Demirtaş mitinglerde veya başka merkezlerde terörist elbisesiyle geziyor. Onun giydiği kıyafet bizim yöresel kıyafetimiz değil, terörist kıyafetidir.”

Öcalan soy ismi TBMM'de yer alıyor

Her dönem HDP’de ‘Öcalan’ soy isimli milletvekilleri olduğuna dikkat çeken Eronat şöyle devam etti: “Her seçimde yapıyorlar. HDP’de farklı Öcalan’lar yer alıyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’un iki kardeşi dağdadır. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın iki abisi dağdadır. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in yakınının dağda olmasının da bir anlamı yok. Kendisi kaç defa Gara’ya gitmiş. İçişleri Bakanımızın ağzından duyduk. Gara’da bizim 12 vatandaşımız kahpece vurularak şehit edildi. Kendisi de oraya gitti geldi. Bu milletvekillerinin birçoğunun dağ ile teması olduğunu biliyoruz. HDP önünde oturan ailelerle konuşsunlar. Bir tanesi diyor ki; ‘oğlumun montu HDP il binasından çıktı’. Bu milletvekillerinin hangisinin terör örgütüyle, teröristlerle iltisakı yok ki?”

Karar Resmi Gazete’de

Öte yandan; öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada, dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.