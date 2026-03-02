  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İran’ın vurduğu binada 7 İsrail generali öldü iddiası!
Gündem

İran’ın vurduğu binada 7 İsrail generali öldü iddiası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’ın vurduğu binada 7 İsrail generali öldü iddiası!

İran’ın sabaha karşı Tel Aviv’de hipersonik füzeyle vurduğu binanın İsrail Güvenlik Kabinesi’ne ait bir bina olduğu ve saldırıda çok sayıda generalin öldüğü iddia edildi.

İran, Tel Aviv’deki İsrail Güvenlik Kabinesi toplantı halindeyken hipersonik füzelerle vurdu. Saldırıda 7 generalin öldüğü ve cesedinin çıkartıldığı, daha fazla ölü olduğu bildiriliyor. Saldırıda binanın tamamen yıkıldığı görüldü.

BİNA YERLE BİR OLDU ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR!

Bazı bölge kaynakları, görüntüdeki füzenin askeri bir tesise isabet ettiğini bazı üst düzey İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) komutanlarının öldüğünü yazmaya başladı. Siyonist İsrail tarafı ise sadece 20 yaralı olduğunu belirterek karartma uyguluyor. Ancak tarafsız gözlemciler, IDF’nin önemli karargahlarından biri olduğu belirtilen ve saldırıyla birlikte yerle bir olduğu gözlenen binadan çok fazla ölü ve yaralı haberlerinin geleceğine dikkat çekiyorlar.

1
Yorumlar

Murat gözükara

Bana böyle güzel haberlerle gel ey İran ...bebek katillerine ölüm..

Vay vay

İnşallah hepsi gebermistir...
