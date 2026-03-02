İran’ın vurduğu binada 7 İsrail generali öldü iddiası!

İran, Tel Aviv’deki İsrail Güvenlik Kabinesi toplantı halindeyken hipersonik füzelerle vurdu. Saldırıda 7 generalin öldüğü ve cesedinin çıkartıldığı, daha fazla ölü olduğu bildiriliyor. Saldırıda binanın tamamen yıkıldığı görüldü.

BİNA YERLE BİR OLDU ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR!

Bazı bölge kaynakları, görüntüdeki füzenin askeri bir tesise isabet ettiğini bazı üst düzey İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) komutanlarının öldüğünü yazmaya başladı. Siyonist İsrail tarafı ise sadece 20 yaralı olduğunu belirterek karartma uyguluyor. Ancak tarafsız gözlemciler, IDF’nin önemli karargahlarından biri olduğu belirtilen ve saldırıyla birlikte yerle bir olduğu gözlenen binadan çok fazla ölü ve yaralı haberlerinin geleceğine dikkat çekiyorlar.