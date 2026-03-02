İşte sağlıklı sahur için 10 tavsiye! Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı...

Ramazan ayının o eşsiz manevi ikliminde, bedensel sağlığımızı korumanın en kritik noktası şüphesiz sahur sofralarıdır. Çünkü sahur sadece orucu başlatan bir öğün değil; bütün bir gün boyunca kan şekerinizin, susuzluk toleransınızın ve zihinsel berraklığınızın kaderini çizen en önemli son öğündür. Gece yarısı o sofrada yaptığınız yanlış seçimler, öğleden sonra size baş ağrısı, tükenmiş bir enerji ve kontrol edilemeyen bir sinirlilik hali olarak geri dönebilir. Nelere dikkat edeceğimize birlikte bakalım...