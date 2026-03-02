İşte sağlıklı sahur için 10 tavsiye! Osman Müftüoğlu tek tek açıkladı...
Ramazan ayının en önemli öğünlerinden olan sahur için Osman Müftüoğlu'ndan maddeler halinde yapılması gerekenler geldi.
Ramazan ayının o eşsiz manevi ikliminde, bedensel sağlığımızı korumanın en kritik noktası şüphesiz sahur sofralarıdır. Çünkü sahur sadece orucu başlatan bir öğün değil; bütün bir gün boyunca kan şekerinizin, susuzluk toleransınızın ve zihinsel berraklığınızın kaderini çizen en önemli son öğündür. Gece yarısı o sofrada yaptığınız yanlış seçimler, öğleden sonra size baş ağrısı, tükenmiş bir enerji ve kontrol edilemeyen bir sinirlilik hali olarak geri dönebilir. Nelere dikkat edeceğimize birlikte bakalım...
1-Açlığı Değil, Dengeyi Hedefleyin Amacımız gün boyu stabil kalmaktır. O sofrada yapılan aşırı karbonhidrat yüklemesi, sabah erken saatlerde insülinin dibe vurması ve erkenden açlık krizlerine girmek demektir.
2-Masaya Mutlaka Protein Koyun Yumurta, yoğurt, kefir, peynir veya baklagiller... Unutmayın, formül nettir: Kaliteli protein eşittir daha geç mide boşalması, daha uzun tokluk hissi ve gün boyu daha dengeli bir kan şekeri.
3-Lif Gücünü İhmal Etmeyin Salatalık, roka, maydanoz, kepekli bulgur, chia veya keten tohumu... Lifli gıdalar glikozun kana karışmasını frenler ve o çok kıymetli bağırsak mikrobiyotamızı besleyerek sistemi korur.
4-Sağlıklı Yağdan Korkmayın Zeytinyağı, ceviz, badem, avokado gibi dost yağlar tokluk sağlar. Ancak fazla yağ tüketimi susuzluk hissini kışkırtabilir. Burada kilit kelime her zamanki gibi "ölçü"dür.
5-Gizli Tuz Tuzağına Düşmeyin Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etler veya aşırı tuzlu peynirler sahurun kırmızı çizgisidir. Gece alınan fazla tuz, gün içinde kavurucu bir susuzluk olarak size ağır bir bedel ödetir.
6-Şekerle Başlamayın Reçel, bal, beyaz ekmek ve poğaça gibi hızlı karbonhidratlar, sahurun en sinsi düşmanlarıdır. Sahurda hızlı karbonhidrat demek, öğlene doğru yaşanacak kesin bir enerji çöküşü demektir.
7-Sıvı Planlamanızı Akıllıca Yapın Sahurda bir anda litrelerce suyu midenize boca etmek yerine, o suyu sahur süresine bölerek yudum yudum için. Ayrıca aşırı kafeinli çay ve kahvenin diüretik (su attırıcı) etki yaparak bedeni kurutacağını aklınızdan çıkarmayın.
8-Uykuya Saygı Gösterin Sahurdan hemen sonra tıka basa dolu bir mideyle, o ağır ve yağlı yemeklerin üzerine uykuya geçmek reflüyü tetikler ve uykuyu böler. Oysa biliyoruz ki kaliteli uyku, daha iyi bir kan şekeri (glikoz) kontrolü demektir.
9-Güçlü Öğün Tasarlayın Menünüzü abartılı ve karmaşık hale getirmeyin. Yumurta, yoğurt, zeytinyağlı yeşillik ve tam tahıldan oluşan sade ama dengeli bir tabak, en lüks ziyafetten çok daha değerlidir.
10-Metabolik Kimliğinizi Tanıyın İnsülin direnci olan biriyle, aktif spor yapan genç birinin sahur tabağı asla aynı olamaz. Kişisel metabolik profiliniz, ne yiyeceğinizi belirleyen en temel anayasadır.
Osman Müftüoğlu konuyla ilgili olarak da, "İdeal bir sahur; günü sakin başlatan, insülini zıplatmayan, susuzluğu kışkırtmayan ve öğlene kadar zihni berrak tutan sahurdur" sözlerini kullandı.
