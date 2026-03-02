  • İSTANBUL
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara Demokratlardan tepki Halk desteğini çekti suyu ısındı

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara Demokratlardan tepki Halk desteğini çekti suyu ısındı

ABD’de halkın yüzde 70’i Trump’a İran saldırısı sonrası karşı çıkarken Demokrat Temsilci Eric Swalwell, saldırıları "değerlerimizle bağdaşmıyor" diyerek eleştirdi, Senatör Mark Kelly, Trump yönetimini, bir sonraki adımı düşünmeden fevri hareket etmekle suçladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Demokratların Başkan Donald Trump yönetimine yönelik sert eleştirilerini de beraberinde getirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları Demokratların eleştirilerine yol açtı.

Demokrat Temsilci Eric Swalwell, İran'a yönelik saldırıları "değerlerimizle bağdaşmıyor" diyerek eleştirirken, Senatör Mark Kelly, Trump yönetimini, bir sonraki adımı düşünmeden fevri hareket etmekle suçladı.

California Valisi Gavin Newsom ve Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro ise Trump'ın yaklaşımının ABD'lileri tehlikeye attığını ve ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını zedelediğini savundu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna ve Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, diplomatik seçeneklerin göz ardı edildiğini belirtti. Trump'ın kararlarını "bilinçli saldırganlık" olarak nitelendiren ikili, barışçıl çözüm yollarının kasıtlı olarak terk edildiğini savundu.

Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy de İran'a saldırıları "felaket" ve "yasa dışı" olarak nitelendirerek, Trump'ın "ülkeyi bataklığa sürüklediğini" değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör Ruben Gallego, Trump yönetimini insanların hayatını riske atmakla suçladı.

Yorumlar

Erzincanlı

küçücük çocukların sıkandalını örmek için itrailin kuklası olan ruh hastası bu ve bunun gibileri nasıl kullanıldığını bir daha gözler önüne serdi irana saldırtılarak büyük devlet olmaktan bahseden abd nasıl kullanıldığını anlayacak ama o zamanda işi işten çoktan geçmiş olacaktır. ömrü olanlar yakın zamanda ALLAHCC izni ile neler olacağını görecektir. HER ŞEYİN SAHİBİ OLAN YÜCE YARADAN BAKALIM KİMİN ELİ İLE BU ZALİMLERİN HESABINI GÖRECEK.

okur

İsrail hem kendinin hemde abd nin çöküşünü hizlandırıyor..keskin sirke küpüne zarar..
