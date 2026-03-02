  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü Cowboy Trump yine saçmaladı: “Ben öldürmesem Hamaney beni öldürecekti!” İran’dan ABD’ye müzakere resti: ‘Katillerle masaya oturmayız!’ KKTC’den dünyayı sarsan uyarı: Kıbrıs’ı ateş çemberine atmayın! İşgalci İngiliz üssüne İHA şoku: Kıbrıs’ta sular ısınıyor! Siyonist fitnesi petrolü vurdu: Batı’nın kirli savaşı cepleri yakacak! Lübnan’dan "füze" hazımsızlığı: Pısırık yönetimden skandal tepki! Soykırımcı İsrail ve ABD’den İran'da katliam: Yıkımın boyutu büyüyor! Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Gündem Son dakika! İsrail ordu sözcüsü: 'Kara harekatını değerlendiriyoruz'
Gündem

Son dakika! İsrail ordu sözcüsü: 'Kara harekatını değerlendiriyoruz'

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! İsrail ordu sözcüsü: 'Kara harekatını değerlendiriyoruz'

İsrail ordu sözcüsü Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik bir açıklama yaparak. "100 bin asker çağırdık. Kara harekatını değerlendiriyoruz." dedi.

İsrail ordu sözcüsü Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik bir açıklama yaparak. "100 bin asker çağırdık. Kara harekatını değerlendiriyoruz.

Hizbullah İsrail’e savaş açmanın bedelini ağır ödeyecek. Üst düzey yöneticilerini hedef aldık. Bu hizbullah’a pahalıya patlayacak.

" dedi.

AYRINTILAR BİRAZDAN

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kılıç

100 bin siyonistin leş i nereye gömülecek benim aklım buna takıldı .

ahmet

istailin ped. takan erkek askerleri mi karaharekatı yapacakmış komedi onlar sadece abd nin arkasına saklanabilir oda geçici bir süreliğine hepsi o kadar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23