Son dakika! İsrail ordu sözcüsü: 'Kara harekatını değerlendiriyoruz'
İsrail ordu sözcüsü Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik bir açıklama yaparak. "100 bin asker çağırdık. Kara harekatını değerlendiriyoruz." dedi.
Hizbullah İsrail’e savaş açmanın bedelini ağır ödeyecek. Üst düzey yöneticilerini hedef aldık. Bu hizbullah’a pahalıya patlayacak.
" dedi.
