İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini hedef aldı! "Büyükelçiliğe gelmeyin"

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor. İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi. ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği de "Büyükelçiliğe gelmeyin" çağrısı yaptı.

İran'ın misilleme saldırısında ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği hedef alındı. Görgü tanıkları Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti.

Kuveyt basınında da ABD Büyükelçiliği'nin vurulduğuna ilişkin haberler yer aldı.

ABD'NİN KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ: "BÜYÜKELÇİLİĞE GELMEYİN"

ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.

Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığına yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

