İran'da Devir Teslim: Hamaney sonrası isim belli oldu! Üçlü konsey dönemi ve Alireza Arafi

Perde Arkasındaki Güç: Alireza Arafi Kimdir?

Bugüne kadar adını uluslararası kamuoyunda pek duyurmamış olsa da, 67 yaşındaki Arafi, Tahran koridorlarında on yıllardır sessizce güç biriktiren bir isim olarak biliniyor. 1959 yılında Meybod’da doğan Arafi’nin babasının, devrimin kurucu lideri Humeyni ile yakın bağları olduğu belirtiliyor.

Arafi’nin yükselişindeki dönüm noktaları şunlardır:

Hamaney'in Güveni: Henüz 33 yaşındayken bizzat Ali Hamaney tarafından Cuma namazı imamı olarak atandı; bu görev rejim hiyerarşisinde en üst düzey güvenin simgesi kabul ediliyor.

Üç Kritik Koltuk: Arafi; tüm ilahiyat okullarının direktörlüğü, Anayasa Koruma Konseyi üyeliği ve Uzmanlar Meclisi üyeliği görevlerini aynı anda yürüterek sistemin kalbinde yer aldı.

İngilizce, Arapça ve Yapay Zeka

Arafi’yi diğer geleneksel din adamlarından ayıran en önemli özelliklerden biri, küresel dünyaya entegre olma çabası. Akıcı düzeyde İngilizce ve Arapça konuşan Arafi, 2022 yılında Vatikan’da Papa Francis ile bir araya gelmişti.

Ayrıca rejim ideolojisini yaymak için modern teknolojinin ve yapay zeka araçlarının kullanılması gerektiğini açıkça savunan bir isim. Reuters ve benzeri analiz kuruluşları tarafından, Devrim Muhafızları (IRGC) ile uyumlu, "rejim için tamamen güvenilir ve sadık bir figür" olarak tanımlanıyor.

Süreç Nasıl İşleyecek?

İran anayasasına göre, yeni bir Yüksek Lider seçilene kadar yetkiler bu üçlü konseyde kalacak. Ancak Arafi’nin hem lideri seçecek olan Uzmanlar Meclisi’nde bulunması hem de geçici liderlik rolünü üstlenmesi, onun "kalıcı lider" olma ihtimalini güçlendiriyor.

