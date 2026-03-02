İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’
ABD Başkanı Donald Trump iktidara geldiğinde kendisine 3 trilyon doların üzerinde açıktan para veren Suudi Arabistan ve körfez ülkeleri, İran füzeleri başlarına yağmaya başlayınca isyan etti.
İran’a saldıran ABD’nin onlarca üssünün bulunduğu Suudi Arabistan ve körfez emirlikleri, İran’ın karşı saldırıyla topraklarını dövmeye başlaması sonrasında acı gerçekle yüzleştiler. İran füzelerinin yüzde 90’ının havada imha edildiği İsrail’den daha fazla isabet aldığını fark den Arap ülkeleri ABD’yi isyan etmeye başladı.
“ABD SAVUNMA SİSTEMLERİNİ İSRAİL'İ KORUMAYA ODAKLADI”
Geçtiğimiz saatlerde büyük bir rafinerisi İran tarafından vurulan Suudi Arabistan’dan bir yetkili El Cezire'ye bağlanarak şunları söyledi: “Amerika bizi terk etti, savunma sistemlerini İsrail'i korumaya odakladı ve askeri üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının insafına bıraktı”