SON DAKİKA
Spor
Eski yıldız futbolcunun oğlu Galatasaray’da ilk maçına çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski yıldız futbolcunun oğlu Galatasaray’da ilk maçına çıktı

Kamerunlu eski futbolcu Dany Nounkeu'nun 14 yaşındaki oğlu Dany Lee Jr, Galatasaray U14 Takımı ile ilk maçına çıktı.

Foto - Eski yıldız futbolcunun oğlu Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Galatasaray futbol akademisinde yetişen Dany Nounkeu'nun oğlu Dany Jr'nin lisans işlemleri tamamlandı.

Foto - Eski yıldız futbolcunun oğlu Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Dany Jr, Galatasaray U14 Takımı ile ilk maçına çıktı. İstanbul'da doğan ve burada büyüyen Dany Lee Junior Nounkeu Tchounkeu, Galatasaray altyapısında forma giyiyor.

Foto - Eski yıldız futbolcunun oğlu Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Dany Nounkeu, Türkiye'de Gaziantepspor, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Karabükspor ve Akhisarspor formaları giydi.

Foto - Eski yıldız futbolcunun oğlu Galatasaray'da ilk maçına çıktı

14 yaşındaki Dany'nin bebekken kupa içindeki fotoğrafı viral olmuştu.

