Eski yıldız futbolcunun oğlu Galatasaray’da ilk maçına çıktı
Kamerunlu eski futbolcu Dany Nounkeu'nun 14 yaşındaki oğlu Dany Lee Jr, Galatasaray U14 Takımı ile ilk maçına çıktı.
Galatasaray futbol akademisinde yetişen Dany Nounkeu'nun oğlu Dany Jr'nin lisans işlemleri tamamlandı.
Dany Jr, Galatasaray U14 Takımı ile ilk maçına çıktı. İstanbul'da doğan ve burada büyüyen Dany Lee Junior Nounkeu Tchounkeu, Galatasaray altyapısında forma giyiyor.
Dany Nounkeu, Türkiye'de Gaziantepspor, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Karabükspor ve Akhisarspor formaları giydi.
14 yaşındaki Dany'nin bebekken kupa içindeki fotoğrafı viral olmuştu.
